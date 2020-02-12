Türkiye’de Aranan Suçlu KKTC’de Yakalandı

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Hatay’da Kasten Öldürmeye (Teşebbüs) suçuna aranan Macit Tümürlenk, TC’ye iade edilebilmesi için 5 gün daha cezaevinde bekleyecek.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, TC uyruklu Macit Tümürlenk’in; 14 Mart 2013 tarihinde Türkiye Hatay'da meydana gelen "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs” suçundan, Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Mart 2018 tarihli 2018/2342 sayılı yakalama emri gereği arandığı öğrenilip, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından arasında yapılan 43/88 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Yasası tahtında TC Adli Makamları iadesinin istendiğini belirtti.

Polis, Macit Tümürlenk’in, 4 Aralık 2019 tarihinde tespit edilerek, Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için Mahkeme Emri ile Merkezi Cezaevine gönderildiğini söyledi. Polis, Macit Tümürlenk'in iade işlemleri ile ilgili olarak, TC Emniyet Genel Müdürlüğü’nden iadesi ile İlgili Tümürlenk’i teslim alacak Polislerin, 13/2/2020 tarihinde KKTC'ye gelecekleri yazı ile bildirildiğini belirterek, 5 gün daha tutukluluğunu talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, aranan zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.