Türkiye'den Güney Kıbrıs'a 4 yıl önce kaçak girmişler!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olguları aktardı.

Polis, 23.07.2021 tarihinde 21.20 sıralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelen zanlılar Khaled Al Haji Khalef ve Fuad Al Ahmed’in askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye gizlice giriş yapmak isterken görevli iki askere suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Polis, yürütülen tahkikatta iki zanlının 4 yıl önce Türkiye’den Güney Kıbrıs’a tekne ile gittikleri ve bu süreçte çeşitli inşaatlarda çalıştıklarını anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlıların Suriye vatandaşı olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile 24 günü aşmamak koşulu ile hükümsüz tutuklu yargılanmalarına emir verdi.