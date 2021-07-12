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Turist olarak geldiği ülkemizde 6 yıl önce birini bıçaklayıp kaçtı

Lefkoşa’da 2015 yılında meydana gelen bıçaklama olayı ile ilgili olarak arandığı sırada yurtdışına kaçan zanlı Emrah Aslan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:48
Turist olarak geldiği ülkemizde 6 yıl önce birini bıçaklayıp kaçtı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Emrah Aslan, Yaralama, Kanunsuz Bıçak Tasarrufu Taşıma meselesi ile ilgili methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 27.12.2015 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Osmanpaşa caddesi üzerinde faaliyet gösteren umumi bir yer olan Ses isimli işletme içerisinde Lefkoşa da sakin Ziyafettin Akgün'ün konu iş yerinin güvenlikleri tarafından dışarıya çıkartıldığı gerekçesi ile KKTC'de turist olarak bulunmakta olan Zanlı tasarrufundan bulundurup taşımakta olduğu tespit edilemeyen bıçağı Lefkoşa'da sakin Eren Gören'in sol bacağına bir kez sokup çıkarmak sureti ile adı edilenin vahim şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiğini anlattı.

Polis, zanlının 3 Temmuz 2021 tarihinde adaya giriş yapıp tutuklandığını ve öncelikle 7 gün karantinada beklediğini belirtti.

Polis, tahkikatın zanlının adaya girmesi ile yeniden canlandığını ve alınması gereken ifadeler ve şikayetçi ile tanıtım yapılması gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emrah Aslan
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