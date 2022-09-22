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Turist olarak geldi hırsızlık yaptı

Ülkemize turist olarak gelen ve ev açma hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Burak Duran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2022 Perşembe 13:41
Turist olarak geldi hırsızlık yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize turist olarak gelen ve ev açma hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Burak Duran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran, olguları aktardı. Polis, zanlı Burak Duran’ın "Geceleyin Ev Açma" suçları ile methaldar olduğunu belirtti. Polis, 21.09.2022 tarihinde KKTC’de turist sıfatı ile bulunan zanlı Burak Duran’ın dün gece yarısı yani 00:30 raddelerinde Yenikent adresinde yer alan 2 ikametgahın Güneye bakan açık pencere çamlarını her iki eli ile itip açtıktan sonra bir cürüm işlemek kasti ile bahse konu ikametgahların içerisine girip fark edilmesi ile girdiği yerden çıkış yapmış ve akabinde ayni gün adı dilen zanlı Lefkoşa 'da tespit edilmesi ile Lefkoşa Adli Şubesine celp edildiğini anlattı. Polis, zanlının tespit edilmesinin hemen akabinde polis ekiplerince tahkikatları yürütülen araç içerisinden sirkat suçlarına yönelik zanlının bağlantısı olduğuna yönelikte ayrı bir tahkikat başlatıldığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak her iki başlatılan tahkikata ilişkin kamera görüntüleri incelenmek üzere emare olarak zapt edilmesi ve ikametgah sahipleri ve/veya olay mahallinde zanlıyı olay mahallinden koşarak kaçarken gören tanıklara ulaşılarak ifade temin edilmesi gerektiğini anlattı. Polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikatımızı olumsuz yönde etki edeceğinden ötürü 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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