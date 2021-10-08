Turgut Katırcı bugün mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan Turgut Katırcı, iş yerine ait 140 bin dolar parayı sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Serhan Özcü, zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklandığını söyledi. Özcü, Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan zanlının 2021 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, slot makinesi oyun sisteminde bulduğu bir açığı kullanarak, suç ortağı M.S. isimli aranan şahsın oyun kartına fazladan para yükleyerek, bu yolla 140 bin dolar para sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti. Meseleyle ilgili aranan bir şahıs, incelenecek kamera görüntüleri ve evraklar olduğunu kaydeden Polis, zanlının 3 nün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.