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Turay Selçuk ve Hüseyin Selçuk mahkeme huzuruna çıkarıldı

Yenişehir Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Turay Selçuk ve Hüseyin Selçuk dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 11:13
Turay Selçuk ve Hüseyin Selçuk mahkeme huzuruna çıkarıldı
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(Kamalı Haber) 

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11:50 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından okullar yolu sokak Yenişehir - Lefkoşa’da gerçekleştiren operasyonda zanlı Turay Selçuk’un tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis ayni gün 15.25-15.40 saatleri arasında zanlının kalmakta olduğu Hamitköy - Lefkoşa adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda arama yapıldığını ve tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet beyaz renk naylon parçası, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1700 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Turay Selçuk’un tasarunda bulunan paralardan 1000 doları uyuşturucu satışından elde ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis ayrıca meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen ve zanlının kardeşi olan ve konu ikametgâhta birlikte kaldığı tespit edilen Hüseyin Selçuk’u da derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak aranan 2 kişinin daha olduğu, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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