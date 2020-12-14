Tuğba Tiken tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık’ta Narkotik tarafından alınana bilgide Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, zanlı Fuat Demirtaş’ın 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 13 tam 3 kesik uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve 130 miligram ağırlığında uyuşturucu maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında cezaevindeki şahısla zanlı Fuat Demirtaş’ın 6 Kasım’da cezaevinden uyuşturucu suçundan tahliye olduğunu, zanlı Tuğba Tiken’in benzeri sabıkası olduğunu anlattı.

Polis, zanlı Fuat Demirtaş’ın tutuklu zanlı Tuğba Tiken’in tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlı Fuat Demirtaş’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Hüdaverdi, zanlı Tuğba Tiken’in ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.