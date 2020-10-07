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Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu fena darp etmişlerdi!

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in ardından zanlı Barış Bişaroğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:23
Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu fena darp etmişlerdi!
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik ve Barış Bişaroğlu’nun Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan zanlılar,  alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada yeni tutuklanan zanlı Barış Bişaroğlu’nun poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tugay ŞeytanEren HacımusaoğluLefkoşa DarpSinan DilimMehmet AlkışMustafa çelikBarış Bışaroğlu
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