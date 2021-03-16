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Trafikte tartıştığı şahsın burun kemiğini kırdı

16 Mart 2021 Salı 17:00
Trafikte tartıştığı şahsın burun kemiğini kırdı
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13.03.21 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Gönendere köyünde asfalt yol içerisinde trafik konusunda tartıştığı C.U’nun yüzüne yumruk atıp burun kemiğinin kırılmasına neden olan Sinan Doğan şikâyet üzerine ayni gün tutuklanmıştı.

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Zanlı bugün 16.03.21 tarihinde vahim zarar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı yasaklanarak teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Fethi Mahmut Mutlu, 13.03.21 tarihinde Gönendere köyünde saat 11.00 raddelerinde anayol içerisinde trafik konusunda tartıştığı Cumali Uzunkaya’nın yüzüne vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan zanlının ayni gün şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul eden zanlının 14.03.21 tarihinde serbest kaldığını belirten tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 50 bin şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Doğan
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