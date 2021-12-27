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Trafik teröristi teminatla aramızda olmaya devam edecek

27 Aralık 2021 Pazartesi 18:32
Trafik teröristi teminatla aramızda olmaya devam edecek

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girme’de trafik suçları işlediği gerekçesiyle tutuklanan Emmanuel Godwin bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Yaşar Pöge olguları aktardı.

Polis, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 04.00 sıralarında Girne’de Malazgirt Sokak üzerinde seyreden zanlının o sırada yıla çıkmak için bekleyen Buselin Güneş yönetimindeki SZ806 plakalı araca arkadan çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu zanlının PP 360 plakalı aracında 15 bin, Güneş’in SZ 806 plakalı aracında ise 20 bin TL maddi hasar oluştuğunu ifade etti. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının aracının sigortasının olmadığının belirlendiğini ifade etti. Bu nedenle meydana gelen maddi hasarların sigorta kapsamı dışında olduğunu ifade eden polis, zanlının trafik suçundan benzer sabıkları olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 8 adet trafik suçu, 5 trafik kazası iki kez puan cezası aldığını, ehliyetinin ceza puanının dolmasına rağmen araç kullandığını söyledi. Polis, zanlının ehliyeti alınmasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği için kendisine dava okunduğunu açıkladı.  Zanlının kaza esnasında 184 promil alkollü olduğunu da ifade eden polis, üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Ayrıca davası bitinceye kadar zanlının ehliyeti iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Godwin
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