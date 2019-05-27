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Trafik kazasında 2 aracın sürücüsüne 3 gün ek tutukluluk

Trafik kazasında 2 aracın sürücüsüne 3 gün ek tutukluluk

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:45
Trafik kazasında 2 aracın sürücüsüne 3 gün ek tutukluluk

Trafik kazasında 2 aracın sürücüsüne 3 gün ek tutukluluk

23.5.19 tarihinde DörtyolTürkmenköy çemberi arasında meydana gelen ve sürücüler dahil toplam 9 kişinin yaralandığı trafik kazasında kusurlu bulunan her iki araç sürücüsü tutuklanarak 24.5.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılmış ve aleyhlerinde 3 er gün tutukluluk emri alınmıştı.

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HY 374 plakalı araç sürücüsü zanlı F.A ve KRJ 279 plakalı araç sürücüsü zanlı R.S bugün 27.5.19 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis mensubu Yenal Hüda  yemin tahtında aktardığı olgularda yaralıların bir kısmının çeşitli kırıklar nedeniyle hastanede müşahede altında olduğunu, hayati tehlikeleri bulunmadığını, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde iç kanama teşhisiyle yatmakta olan 3 yaşındaki Hiranur Karadağ’ın ise hayati tehlikesinin mevcut olduğunu belirtti.

Bugün 27.5.19 tarihinde saat 09.00 da yoğun bakımda bulunan çocuğun doktoru ile bizzat telefonda görüştüğünü belirten Hüda, durumunun ciddi olduğuna dair bilgi alması nedeniyle zanlıların bu aşamada serbest kalmasının tahkikatın sonucuna etki etme olanağı olabileceğini belirterek üçer gün daha tutuklu kalmaları konusunda emir verilmesini talep etti.

Kaza mahkemesi yargıcı Umut İnan tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak maksadıyla zanlıların üçer gün daha tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
TrafikKazasıDörtyolTürkmenköy
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