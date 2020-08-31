Trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuksuz yargılanacak

Zanlı bugün 31.8.20 tarihinde, ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yapmak, tehlikeli sürüş ve viraja yaklaşmakta olduğu esnada süratini salim hale indirmemek suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında yemin altında mahkemede şahadet veren tahkikat memuru olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Yaralının tedavisinin devam etmekte olduğu belirten şahadette KKTC vatandaşı olan ve tahkikata etki etme imkânı bulunmayan zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 100000’er TL şahsi kefalet senedi ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.