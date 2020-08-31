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Trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuksuz yargılanacak

28.8.20 tarihinde saat 13.40 raddelerinde Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde SH 550 plakalı aracı ile Gazimağusa istikametine soldan ikinci şeritte seyreden M.A.A (E-25), o esnada yolun sağından soluna taraf yaya olarak geçmeye çalışan M.D (E-43)’ e aracının sol ön kısmı ile çarpması sonucu bir kaza meydana gelmiştir. Kazada ağır yaralanan M.D önce Gazimağusa, ardından da yakın doğu hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürüsü M.A.A ise polis tarafından tutuklanmış ve 29.8.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:20
Trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuksuz yargılanacak
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Zanlı bugün 31.8.20 tarihinde, ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yapmak, tehlikeli sürüş ve viraja yaklaşmakta olduğu esnada süratini salim hale indirmemek suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında yemin altında mahkemede şahadet veren tahkikat memuru olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Yaralının tedavisinin devam etmekte olduğu belirten şahadette KKTC vatandaşı olan ve tahkikata etki etme imkânı bulunmayan zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 100000’er TL şahsi kefalet senedi ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
LefkoşaGazimağusa AnayoluSH 550 Plakalı
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