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Trafik kazası zanlısı rahatsızlığı nedeniyle gıyabında teminata bağlandı

Trafik kazası zanlısı rahatsızlığı nedeniyle gıyabında teminata bağlandı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:29
Trafik kazası zanlısı rahatsızlığı nedeniyle gıyabında teminata bağlandı

Trafik kazası zanlısı rahatsızlığı nedeniyle gıyabında teminata bağlandı

4.7.19 tarihinde Bafra köyü girişindeki çember üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Levent Bertaş Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Kazada, PR 989 plaka no’lu araç sürücüsü Dipkarpaz sakini Eski Belediye Başkanı Baki Borak’ın karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı tanımayarak sağa dönüş yaptığı esnada karşı istikametten gelen Levent Bertaş yönetimindeki motosiklete çarparak motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Motosiklet sürücüsünün yaşam mücadelesi vermesi nedeniyle araç sürücüsü Baki Borak polis tarafından tutuklanmış ve 5.7.19 tarihinde çıkarıldığı İskele kaza mahkemesinde hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı rahatsızlığı nedeniyle hastanede müşahede altında, gıyabında teminata bağlandı.

Kazanın tahkikatını üstlenen Müfettiş Muavini Derviş Çimer teminat maksatları bakımından bugün 8.7.19 tarihinde İskele kaza mahkemesinde hazır bulundu. Çimer şahadetinde mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığını, motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesini atlattığını aktardıktan sonra zanlının kalp hastalığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığından dolayı hastanede müşahede altında tutulduğunu, kalp krizi geçirme olasılığı mevcut olduğuna ve mahkemede bulunmasının sakıncalı olduğuna dair verilen doktor raporu nedeniyle teminat duruşmasının gıyabında yapılmasını talep etti.

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Aktarılan şahadeti değerlendiren İskele kaza mahkemesi yargıcı zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100000 er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlının haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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