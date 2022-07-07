Trafik kazası: 3 yaralı

07.07.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Gökhan ERCAN(E-26) yönetimindeki SJ 116 plakalı araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyredip önündeki araçları geçmek için sağ şeride geçmesi sonucu, o esanda karşı istikametten gelen Musa DÖNMEZ(E-25) yönetimindeki HM 996 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan SJ 116 plakalı araç sürücüsü Gökhan ERCAN ve araçta yolcu olarak bulunan Sedat DİREK(E-24) ve Abdulsamet ALNIDELİK kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Sedat DİREK ve Abdulsamet ALNIDELİK cerrahi serviste, Gökhan ERCAN ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.