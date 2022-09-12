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Trafik kavgası hastanede bitti!

12 Eylül 2022 Pazartesi 15:21
Trafik kavgası hastanede bitti!

11.09.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, aralarında yaşanan trafik sorunu nedeniyle M.U.(E-25), M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.(E-22), Ubeyd DEMİR(E-39)’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip adı edileni yere düşürdükten sonra, M.U.(E-25) ayağı ile Ubeyd DEMİR’in sağ eline basmak suretiyle, serçe parmağının kırılmasına sebep olmuştur. M.U.(E-25) tutuklanmış olup, M.U.(E-33), Ö.F.A.(E-24) ve İ.K.(E-22) aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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