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Trafik denetimlerinde 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi

10 Aralık 2022 Cumartesi 13:10
Trafik denetimlerinde 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 23 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 1430 araç sürücüsü kontrol edildi.

103’ü belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma ve 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

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