banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak
29 Ekim'i kutlayacağız
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u destekleyin…”
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u...
banner376
Flaş Haber
Küçük Aysel'i kaybettik
Kapat

“Toz duman” narkotik operasyonunda 7 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Toz duman adını verdiği operasyonda 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

28 Ekim 2021 Perşembe 15:50
“Toz duman” narkotik operasyonunda 7 tutuklu

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Toz duman adını verdiği operasyonda 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

 Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Sakallı,  zanlı 1 Ibunola Ruben Olıver, zanlı 2 Louis Ekene Ubah, zanlı 3 Ugochukwu Ezekiel Ugwu, zanlı 4 Ruth Iyamu, zanlı 5 Ogecchukwu Maureen, zanlı 6 Yasmine Uthman ve zanlı 7 Erkin Coşkun’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin ve Hint Keneviri İthal , Verme, Alma ve Tasarruf), suçlarına methaldar olduklarını açıkladı. Sakallı, uzun süredir takibinde oldukları zanlılar aleyhinde düzenlenen Toz Duman Operasyonda, Güney Afrika, Güney Kıbrıs ve KKTC bağlantılı operasyon düzenlediklerini anlattı.  Sakallı, 27.10.2021 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğunu şüphelenilen kargo paketini Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketinden almaya giden Mağusa'da sakin 1.Ibunola Ruben Oliver’in (E-25) tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı. Polis bahse konu kargo paketi içerisinde Ibunolwa Ruben Olıver'in huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı.  Polis ayrıca, Ibunolwa Ruben Oliver'in olay mahalline getiren meseleye bağlantısı olup olmadığı araştırılan taksi şoförü Erkin Coşkun’un da  (E-47) tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Serkan Sakallı, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu ve şu anda aranmakta olan bir şahsın adına gönderilmesini sağladığı ve yine ayni şahsın yönlendirmesi ile konu uyuşturucu paketini zanlı 2 Louis Ekene Ubah'a teslim edeceğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, ayni gün zanlı 2 Louis Ekene Ubah’ın Girne’deki ikamet adresinde, zanlı 3 Ugochukwu Ezekiel Ugwu ve zanlı 4 Rurh Iyamu’nun tespit edilerek alıkonduğunu ayrıca yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 163 bin 410 TL, 150 bin Niara, bin 345 Euro, 750 Sterlin ve bin 163 dolar nakit paranın bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 2'nin Girne’de ikamet ettiği adreste 16:35 17:15 saatleri arasında zanlı-2,  zanlı 5 Ogecchukwu Maureen ve zanlı 6 Yasmine Uthman'ın huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada; piyasa değeri iki buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını; 27.10.2021 tarihinde internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile Girne'de bırakılan bir yerden alıp ikametgâhına götürdüğünün belirlendiğini söyledi.

Polis memuru Serkan Sakallı, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan şahsın yönlendirmesi ile 21.09.2021 tarihinde Lefkoşa bölgesinde zanlı-1'den aldığı, 21.09.2021-27.10.2021 tarihleri arasında konu maddeler içerisinden 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, uyuşturucularla ilgili 5 kişinin arandığını, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan taksi şoförü zanlı Erkin Coşkun, olayla bağı olmadığını savundu.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHint Kenevirin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Narkotikten toz duman operasyonu!
Narkotikten toz duman operasyonu!
Tasarruflarında satışa hazır uyuşturucu madde bulunan 3 kişi teminata bağlandı
Tasarruflarında satışa hazır uyuşturucu madde bulunan 3 kişi teminata bağlandı
Tasarrufunda 5 gram uyuşturucu ve 1 adet ucu yanık sigara bulundu
Tasarrufunda 5 gram uyuşturucu ve 1 adet ucu yanık sigara bulundu
Polisten haberler
Polisten haberler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Sahte para zanlısına 2 gün tutukluluk
Sahte para zanlısına 2 gün tutukluluk
Bıçaklı yaralama zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Bıçaklı yaralama zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim