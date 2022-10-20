Tosunoğlu İhale kaybetmeyi hazmedemedi mi?

Girne Hastanesi İhalesine katılan ve ihale sonucunda kaybeden taraflardan olan Tosunoğlu firması ailesinden Barış Tosunoğlu öfkesini bir kadına saygıdan uzak hitap şekli ile gösterdi.

Tosunoğlu firması ihale kararının açıklanmasının ardından yasal 5 günlük süreç içerisinde dosyaları inceleme talebinde bulundu. Talebin kabul görmesi üzerine dosyaları incelemek için Merkezi İhale Komisyonuna gelen ve şirket adına yetkisi olmamasına rağmen dosyaları inceleyen Barış Tosunoğlu dosyaları incelediği sırada komisyon As Başkanı Yönel Arman’ın dosyaların incelenmesini gözlemlemekle görevli memura bazı konularda soru sormak maksadı ile yanına çağırması üzerine sinirlenen Tosunoğlu Komisyon As Başkanı Yönel Arman’a hitaben “siz niye geldiniz? derhal dışarı çıkın, siz kimsiniz” gibi saygıdan uzak hitap şekli ile çıkıştı. Tosunoğlu’nun Arman’ı tanımasına rağmen ve orada bulunma yetkisi olduğunu bildiği halde bu yönde saygıdan uzak tavrı üzerine yaşanan gerginlik üzerine olay yerine polis geldi.

Komisyon As Başkanı Yönel Arman, Barış Tosunoğlu hakkında şikâyetçi olurken olaya tanık olan Tosunoğlu’nun avukatı ve yanındakiler Arman’dan özür diledi. Tosunoğlu ise bir kadına karşı yapmış olduğu bu saygıdan uzak tutumdan dolayı özür dileme nezaketini bile göstermedi.