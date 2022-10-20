banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Son 5 yılın yangın bilançosu!
Ateşli silah parçasını yurt dışına çıkarmak isterken tutuklandılar!
Ateşli silah parçasını yurt dışına...
İki ayrı bölgede hırsızlık!
İki ayrı bölgede hırsızlık!
Sahte kimlikle suçüstü yakalandı!
Sahte kimlikle suçüstü yakalandı!
Ani ölüm!
Ani ölüm!
banner405

Tosunoğlu İhale kaybetmeyi hazmedemedi mi?

Girne Hastanesi İhalesine katılan ve ihale sonucunda kaybeden taraflardan olan Tosunoğlu firması ailesinden Barış Tosunoğlu öfkesini bir kadına saygıdan uzak hitap şekli ile gösterdi.  

20 Ekim 2022 Perşembe 17:06
Tosunoğlu İhale kaybetmeyi hazmedemedi mi?

Girne Hastanesi İhalesine katılan ve ihale sonucunda kaybeden taraflardan olan Tosunoğlu firması ailesinden Barış Tosunoğlu öfkesini bir kadına saygıdan uzak hitap şekli ile gösterdi.  

Tosunoğlu firması ihale kararının açıklanmasının ardından yasal 5 günlük süreç içerisinde dosyaları inceleme talebinde bulundu. Talebin kabul görmesi üzerine dosyaları incelemek için Merkezi İhale Komisyonuna gelen ve şirket adına yetkisi olmamasına rağmen dosyaları inceleyen Barış Tosunoğlu dosyaları incelediği sırada komisyon As Başkanı Yönel Arman’ın dosyaların incelenmesini  gözlemlemekle görevli memura bazı konularda soru sormak maksadı ile yanına çağırması üzerine sinirlenen Tosunoğlu Komisyon As Başkanı Yönel Arman’a hitaben “siz niye geldiniz? derhal dışarı çıkın, siz kimsiniz” gibi saygıdan uzak hitap şekli ile çıkıştı. Tosunoğlu’nun Arman’ı tanımasına rağmen ve orada bulunma yetkisi olduğunu bildiği halde bu yönde saygıdan uzak tavrı üzerine yaşanan gerginlik üzerine olay yerine polis geldi.

Komisyon As Başkanı Yönel Arman, Barış Tosunoğlu hakkında şikâyetçi olurken olaya tanık olan Tosunoğlu’nun avukatı ve yanındakiler Arman’dan özür diledi. Tosunoğlu ise bir kadına karşı yapmış olduğu bu saygıdan uzak tutumdan dolayı özür dileme nezaketini bile göstermedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tosunoğlu Kadına şiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narkotikten 'Kıskaç' operasyonu
Narkotikten 'Kıskaç' operasyonu
TEMİNATA BAĞLANDILAR
TEMİNATA BAĞLANDILAR
Hırsızlık davasındaki karar açıklandı
Hırsızlık davasındaki karar açıklandı
Sahte Evrak soruşturması sürüyor
Sahte Evrak soruşturması sürüyor
Hollanda umudu suya düştü
Hollanda umudu suya düştü
MArin tutuklu yargılanacak
MArin tutuklu yargılanacak
MAKATINDA UYUSTURUCU İLE GELDİ
MAKATINDA UYUSTURUCU İLE GELDİ
2'si tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanacak
2'si tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanacak
Müşterinin telefonunu çaldı
Müşterinin telefonunu çaldı
Makatında uyuşturucu ile geldi
Makatında uyuşturucu ile geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim