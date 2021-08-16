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Toprak yoldan geçti diye üzerine av silahını doğrultup tehdit etti

16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:46
Toprak yoldan geçti diye üzerine av silahını doğrultup tehdit etti

Türkmenköy mandralar bölgesinde önceden aralarında husumet bulunan Engin Keleş isimli şahsı aracıyla toprak yoldan geçtiği gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ÇK av silahı ile öldürmekle tehdit eden Hüseyin Külahlılar, şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 16.08.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf ve şiddet tehdidi suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak polis memuru Salih Fidan Ersan’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 15.08.21 tarihinde Türkmenköy’de mandralar bölgesinde, toprak bir yol üzerinde, önceden aralarında husumet bulunan ve o esnada EK 129 plakalı aracı ile toprak yoldan geçtiği gerekçesiyle Engin Keleş isimli şahsa tasarrufunda bulundurduğu adına kayıtlı çifte kırma av tüfeğini doğrultarak “sana daha önce söylemedim mi kuyuya taş atmayasın. İnersen bir daha seni öldürecem ve bir daha buradan geçemeycen” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Ayni gün şikâyet üzerine tespit edilen zanlının tutuklandığını ve ikametgahında arama müzekkeresi tahtında arama yapıldığına değinen tanık polis ikametgahta bulunan zanlı adına kayıtlı av tüfeğinin emare alındığını belirtti.

Tanık polis şahadetine devamla zanlının tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmadığına dikkat çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek tüm kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın zanlı lehine 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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