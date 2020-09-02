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Toprağa gömülü patlayıcının yangın söndürme bombası olduğu belirlendi

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:28
Toprağa gömülü patlayıcının yangın söndürme bombası olduğu belirlendi
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Yeni Boğaziçi sakini Muzaffer Girgin’e ait olan ve Doğan Girgin ile birlikte yaşadığı ikametgâhta kanunsuz patlayıcı madde, bulunduğuna dair alınan bilgi doğrultusunda, 22.8.20 tarihinde adı edilenler tespit edilerek derdest müzakeresi tahtında tutuklanmış, ikametgâhlarında ve çevresinde yapılan aramada ikametgâhın 11 metre uzağında boş bir arazide toprağa gömülü ve üzeri otlarla örtülmüş, içerisinde patlayıcı madde olduğuna inanılan naylon bir torba bulunarak olay yeri ekipleri tarafından emniyet tedbirleri altında emare olarak alınmıştı.

Bulunan cismin “yangın söndürme bombası” olduğu belirlendi.

Patlayıcı madde olduğuna inanılan ve bomba diye nitelendirilen cisim gerekli inceleme için uzmana gönderilmiş ve yapılan incelemede bahse konu cismin patlayıcı madde sınıfına giren “yangın söndürme bombası” olduğu belirlenip bu yönde bir rapor tanzim edildi.

Tutuklandıkları günden bu güne değin poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün 2.9.20 tarihinde kanunsuz patlayıcı madde ithali, taşıma ve tasarruf suçlamasıyla, zanlı 2 ilaveten izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. KKTC’de izinsiz ikamet etmesi nedeniyle zanlı 2 hükümsüz tutuklu olarak ve her hâlükârda iki ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderildi. KKTC vatandaşı olan zanlı 1 ise teminat şartlarını yerine getirememesinden ötürü getirinceye değin ve her hâlükârda iki ayı aşmayan bir süre merkezi ceza evine gönderildi. 

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Emarenin patlayıcı madde sınıfına giren “yangın söndürme bombası” olduğunun belirlendiğini ve bu yönde rapor temin edildiğine dikkat çeken PM Yıldız, KKTC vatandaşı olan zanlı1’ in teminata, KKTC’ de izinsiz ikamet eden zanlı 2’nin ise yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlılar aleyhine görgü tanıkları mevcut

Savunma avukatının sorusu üzerine cevap veren PM Yıldız, zanlıların emareyi gizlemeleri ile ilgili ellerinde görgü tanığı ifadeleri olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlı1’ in KKTC dışına çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin imza edeceği 100000 TL’ lık şahsi kefalet senedi imzalaması karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı 1 ödeyinceye değin ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Kıdemli yargıç Güzeler ayrıca zanlı 2’nin de 15.11.2019 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet etmesi nedeniyle yargılanıncaya değin ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi emrini verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muzaffer GirginDoğan Girgin
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