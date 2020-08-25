TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICININ NEVİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Yeniboğaziçi sakini Muzaffer Girgin ‘e ait olan ve Doğan Girgin ile birlikte yaşadığı ikametgâhta kanunsuz patlayıcı madde, bulunduğuna dair alınan bilgi doğrultusunda, 22.8.20 tarihinde adı edilenler tespit edilerek derdest müzakeresi tahtında tutuklanarak ikametgâhlarında arama müzekkeresi tahtında arama gerçekleştirilmişti. Yapılan aramada ikametgâhın 11 metre uzağında boş bir arazide toprağa gömülü ve üzeri otlarla örtülmüş, içerisinde patlayıcı madde olduğuna inanılan naylon bir torba bulunarak olay yeri ekipleri tarafından emniyet tedbirleri altında emare olarak alınmıştı.

Zanlılar aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri temin edildikten sonra bugün 25.8.20 tarihinde kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu suçlamasından yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 8’ er gün daha uzatılması sağlandı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, polis genel müdürlüğü patlayıcı maddeler uzmanı ile foto parmak izi uzmanına gönderilen emareler üzerinde incelenmenin devam etmekte olduğuna dikkat çekti ve henüz bu konuda kendilerine bir sonuç verilemediğini söyledi.

Sürdürülen tahkikat esnasında zanlı 2’ nin 15.11.2019 tarihi itibarıyla KKTC’ de ikamet izinsiz tespit edildiğine dikkat çeken PM Yıldız, zanlı 2 aleyhine bu suçla ilgili soruşturma açıldığını söyledi. Tutuklanmadan önce merkezi cezaevinde yatmakta olan zanlı 1’ in 2020 Haziran ayı içerisinde yapmış olduğu cep telefonu konuşmaları ile ilgili GSM operatöründen kayıt talep edildiğine değinen PM Yıldız, zanlının kullanımındaki cep telefonunun incelenmek üzere PGM’ ne gönderildiğini söyledi. Cezaevinden alınacak olan belgelerin incelenmesinden sonra zanlıların suça olan bağlantıları yönünde önemli bilgiler elde edilebileceğine vurgu yapan PM Yıldız tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 8’ er gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

4 yılda 5 defa evim yoklandı. Suçsuzum ve bana komplo kuruyorlar dedi

Yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine konuşan zanlı 1 Muzaffer Girgin suçlamalarla ilgili sitemlerini dile getirdi ve şöyle konuştu. “ cezaevinden 10 Temmuzda çıktım. Uyuşturucu bağımlısıyım. Tedavi görmekteyim ve şu an ilaçlarımı alamadığım için ellerim titriyor nefesim daralıyor. Ailem İngiltere’ de. 4 yılda 5 defa evim arandı. Ben terörist miyim? Uyuşturucu bulsaydınız eyvallah. Ben ne anlarım patlayıcıdan. Bu bana bir komplodur. Evimde köpeklerim var. Evime bir şey koyamadılar karşıdaki tarlaya koydular. Onlar yüzünden avludaki köpeklerim bakımsızlıktan belki de ölmüşlerdir. İlaçlarım da bitti doktora gitmem gerekir” dedi. Zanlı 2 ise beyanında, hasta ziyareti için KKTC’ ye geldiğini ve pandemi süresi nedeniyle geri dönemediğinden izinsiz ikamet konumuna düştüğünü söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 8’ er gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. Kıdemli yargıç Güzeler, zanlı 1’ in talebi doğrultusunda bugün itibarıyla barış, ruh ve sinir hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine ve ilaçlarının temin edilmesine ayrıca direktif verdi.