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Toplam 53.400TL, 1370STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalındı

Girne’de meydana gelen "Ev Açma ve Hırsızlık, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, Sahte Belge Düzenleme , Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından tutuklanan zanlılar Mustafa Yılmaz, İbrahim Özcan, Fırat Can Gülbüken, Onur Şeker mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 00:27
Toplam 53.400TL, 1370STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalındı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen "Ev Açma ve Hırsızlık, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, Sahte Belge Düzenleme , Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından tutuklanan zanlılar Mustafa Yılmaz, İbrahim Özcan, Fırat Can Gülbüken, Onur Şeker mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 10 Temmuz2022 tarihinde, Girne’de,  bulunan iki katlı bir ikametgahın üst katındaki penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53.400TL, 1370STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalındığını aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Mustafa Yılmaz'ın ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İbrahim Özcan, Fırat Can Gülbüken  ve Onur Şeker'in tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis soruşturma kapsamında, zanlı İbrahim Özcan'ın Girne’deki ikametgahında, mahkeme emri ile yapılan aramada, yaklaşık 100 mlgr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis

yürütülen ileri soruşturmada Mustafa Yılmaz'ın 16 Temmuz 2022 tarihinde, Girne’de bulunan bir apartman dairesini, kendisine ait olmadığı halde kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenledikten sonra, söz konusu daireyi başka bir şahsa 15.200 TL karşılığında kiralamak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğinin de ortaya çıktığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş çaplı ve titizlikle yürütüldüğünü alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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