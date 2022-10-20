Toplam 51 emare mahkemeye sunuldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunçdün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, 10’uncu tanık olay yeri inceleme uzmanı Süleyman Özdemir’i dinletti.

Süleyman Özdemir olay gecesi ve sonrasında soruşturmayla alakalı olarak yapmış olduğu icraatları anlattı.

Özdemir cinayet gecesi Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer’in talimatıyla olay yerinin, aracın fotoğraflarını ve videolarını çektiğini, olay yerinden boş kovan ve mermi çekirdeklerini topladığını söyledi. Özdemir, olay yerinden, Falyalı ile Demirtaş’ın üzerinden ve araba içerisinde topladığı emareleri mahkemeye sundu. Özdemir, kovan, mermi çekirdekleri, Halil Işık, Türkistan Gülce, sanık Ömer Tunç’a ait kıyafetler, fotoğraf albümü ve videolardan oluşan toplam 51 emareyi mahkemeye sunduktan sonra dava 25 Ekim tarihine ertelendi.