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Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı

Sirkat, Kasti Hasar ve Sarhoşluk Meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Temmuz 2022 Pazar 20:31
Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sirkat, Kasti Hasar ve Sarhoşluk Meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hüseyin Topaloğulları’nın Sirkat, Kasti Hasar ve Sarhoşluk suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.07.2022 tarihinde, saat 03.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, Güzelyurtta sakin Hüseyin Topaloğulları’nın (E-30) nefesinde 225 promil alkol tesiri altında sarhoş bir vaziyette, Lefkoşa’da sakin Mustafa Şen'e ait EV 447 plakalı Nissan aracı sirkat edip, konu aracın vites kutusunu ve arka tamponunu kasten hasara uğrattığını anlattı. Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali tespit edilip tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğundan bu aşamada 3 gün süre daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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