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Tomak 1 gün daha tutuklu kalacak

Tomak 1 gün daha tutuklu kalacak

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:19
Tomak 1 gün daha tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da yaya geçidi üzerindeki yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı Mehmet Hüseyin Tomak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Hüseyin Tomak’ın 15.01.2020 tarihinde saat 12.15 raddelerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde LDH ana girişi yakınlarında RH 132 plakalı Mercedes marka salon aracı soldan birinci şerit içerisinde Gönyeli çemberi istikametine doğru dikkatsiz, süratli ve tehlikeli bir şekilde kullanıp seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde, o istikametine doğru yaya olarak geçmekte olan Karşıyaka'da sakin Feriha Kardana'ya aracının ön kısmı ile çarpmış daha sonra yolun sağ şeridi içerisinde durduğunu anlattı. Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Feriha Kardana’nın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Feriha Kardana'nın bugün bir ameliyat daha geçireceğini ve durumunun iyiye gittiğini belirtti. Polis, zanlının kazanın meydana gelişi ile ilgili gönüllü ifade verdiğini, söz konusu mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler bulunduğundan, zanlının poliste 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Hüseyin TomakTrafik KazasıFeriha Kardana
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