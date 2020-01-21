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Tırla kız çocuğunu Türkiye’ye kaçıran şahıs yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Tırla kız çocuğunu Türkiye’ye kaçıran şahıs yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

21 Ocak 2020 Salı 18:57
Tırla kız çocuğunu Türkiye’ye kaçıran şahıs yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Eşinden ayrı olan A.M isimli annenin istemi doğrultusunda 4 yaşındaki kızı K.M’ yi 2.1.2020 tarihinde Gazimağusa Limanından GF 301 plaka nolu tır araç ile muhaceret işlemi yaptırmadan yurt dışına kaçıran TC vatandaşı Ayhan Çukadar babanın şikâyeti üzerine 17.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve 18.1.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 21.1.20 tarihinde “ülke dışına kaçırma, verasetten kaçırma ve muhaceret yasasına aykırı hareket suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla iki ayı geçmeyen bir süre merkezi ceza evine gönderildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Nurettin Enginer, yemin altında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Enginer şahadetinde, zanlının 2.1.20 tarihinde arkadaşı olup eşinden ayrı yaşamakta olan A.M’ nin isteği ve yalvarması doğrultusunda 4 yaşındaki kızı K.M’ yi babası D.M’ nin izni olmaksızın kullanımındaki GF 301 plaka nolu tırın şoför mahalline gizleyerek ve muhaceret kaydı yaptırmadan Bozcaada gemisiyle Türkiye’ ye götürdüğünü söyledi.

Babanın olayı 8.1.20 tarihinde polise bildirmesinden sonra tahkikat başlatıldığına değinen Enginer, soruşturma ve kamera görüntülerinin incelenmesinde 2.1.20 tarihinde anne A.M nin kızı K.M’ yi bir nakliyatın şirketinin iş yerinde GF 301 plakalı tırın şoför mahalline yerleştirdikten sonra zanlıya teslim ettiğinin belirlendiğini söyledi.

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Kendisiyle ilgili muhaceret işlemi yaptıran zanlının çocukla ilgili muhaceret işlemi yaptırmadan GF 301 plaka nolu tır ile gemiye bindiklerini belirten Enginer, anne A.M’ nin de muhaceret işlemi yaptırmak suretiyle yasal olarak ayni gemi ile Türkiye’ ye gittiğinin belirlendiğini söyledi.

Olayın 8.1.20 tarihinde K.M isimli kızın babası D.M tarafından polise rapor edilmesinden sonra zanlı aleyhine derdest müzekkeresi temin edildiğini söyleyen Enginer, zanlının 17.1.20 tarihinde yasal yoldan KKTC’ ye giriş yaparken tutuklandığını belirtti. Küçük kızı babasından izinsiz kaçıran anne A.M aleyhine dosya tanzim edildiğine vurgu yapan Enginer mahkemeden temin edilen derdest emri gereği anne A.M nin de aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Mesele ile ilgili gönüllü ifade veren ve okunan yazılı davasında suçunu kabul eden zanlının tahkikata etki etme olanağı bulunmadığına değinen Enginer, turist statüsünde olması yanında kaçma olasılığı bulunan zanlının yargılanmayı merkezi ceza evinde beklemesi yönünde emir verilmesini talep etti.

Annenin haykırış ve gözyaşlarına dayanamayıp yardım etmiş.

Yargıcın söz vermesi üzerine konuşan zanlı, küçük kızın annesi A.M nin gözyaşları ve haykırışlarına dayanamayıp yardımcı olduğunu ve bu suçu işlediğini belirterek mahkemeden özür dileyip af talebinde bulundu

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda iki ayı geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi (MHA).

Anahtar Kelimeler:
Ayhan çukadarGazimağusa Limanı
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