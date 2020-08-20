Tirbüşonla yaralandı şikayetçi olmadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dikmen’de Lavinyum Sitesinde ev arkadaşını şarap açacağı ile yaralayan Tosin Martins Moneyin bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Moneyin’in şarp açağı ile yaraladığı ev arkadaşı A.O.I 2 gün süren tedavisinin ardından dün taburcu oldu. A.O.I 2018 yılından beri ev arkadaşı olan Moneyin’den şikayetçi olmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Olay 16 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Dikmen’in Lavinyum Sitesindeki bir ikametgâhta gerçekleşti. İddialara göre, Moneyin maddi konular üzerine tartıştığı A.O.I’yı ağız uzunluğu 7 cm olan şarap açacağı ile kol ve sırtından yaraladı. Sol kolunda ve sırtında 4,5 cm’lik kesikler oluşan A.O.I Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ZARAR VERME NİYETİM YOKTU

Mahkemede söz alan zanlı Moneyin 2018 yılından beri ev arkadaşı olduğu A.O.I’nın kuzeni olduğunu ve kendisine zarar verme niyetinde olmadığını belirtti.