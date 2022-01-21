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Tır şoförüne 3 gün daha tutukluluk

Kullanımındaki TIR’da mülteci tespit edilen Ahmet İyim bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

21 Ocak 2022 Cuma 19:16
Tır şoförüne 3 gün daha tutukluluk

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kullanımındaki TIR’da mülteci tespit edilen Ahmet İyim bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Berro zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 17 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30’da Taşucu’ndan Girne Limanı’nda gemiyle gelen TIR aracın dorsesinde yapılan kontrolde 9 Suriyeli mülteci tespit edildiğini söyledi. Polis, TIR şoförü olan zanlının gözaltına alındığını belirtti. Polis, mültecilerin ifadesinin alındığını, Mersin’de yol kenarında TIR’a bindiklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinde ise mültecilerin araca bindiğinden haberi olmadığını söylediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ifade ederek, 3 gün daha süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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