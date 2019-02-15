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TIR içerisinde 33 kaçak göçmen yakalandı…

TIR içerisinde 33 kaçak göçmen yakalandı…

15 Şubat 2019 Cuma 22:54
TIR içerisinde 33 kaçak göçmen yakalandı…

TIR içerisinde 33 kaçak göçmen yakalandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine dün sabah Mağusa Limanında operasyon düzenledi. İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen tuvalet kağıdı yüklü TIR dorsesi içerisinde tespit edildi.

Tuvalet kağıtları arasında yolculuk…

Mersin Limanından dün sabah bir yük gemisi ile Mağusa Limanına gelecek olan 01 ACE 427 plakalı TIR aracın 01 AAN 070 plakalı dorsesinde 33 kaçak göçmen olduğu yönünde ihbar alan İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Geminin Mağusa Limanına gelmesiyle birlikte operasyona başlayan İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ile operasyona katılan Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri içerisinde kaçak göçmen olan TIR aracı gemiden çıkardı. TIR araçta yüklü bulunan tuvalet kağıtlarını boşaltan ekipler, tuvalet kağıtları arasında Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen tespit etti. TIR araçtan indirilen 33 kaçak göçmenden 2’si limana gelen ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer kaçak göçmenler ve TIR şoförü Mustafa Günderenoğlu ise gözaltına alınarak Mağusa Liman Karakoluna götürüldü ve ifadeleri alındı.

TIR şoförü ile 2 kaçak göçmen mahkemeye çıkarıldı…

TIR şoförü Mustafa Günderenoğlu ile 2 kaçak göçmen olan zanlı Aladdin Haj Ali ve Hussam Jasem dün öğleden sonra “Yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmak suçunu işlemeye teşebbüs etme” suçuyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. Mahkemeye çıkarılan zanlı Günderenoğlu ile yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yapmayı organize ettikleri iddia edilen zanlı Ali ve Jasem aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Diğer kaçak göçmenlerin ise Türkiye’ye geri gönderilmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 16.02.2019 00:03
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