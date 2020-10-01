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Tır dorsesi içinde gelen Suriyeli 7 kişiye birer gün tutukluluk!

Tutukluluk duruşması karantina şartları nedeniyle gıyaplarında yapıldı Toros isimli gemi ile Gazimağusa limanına şoförsüz tır dorsesinde gelen ve muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu M.A.A, E.O, M.E.İ, Z.O, İ.A, K.A ve Y.M.E, araç sürücüsünün vermiş olduğu bilgi üzerine ayni gün Lefkoşa girişinde yapılan kontrolde tespit edilerek tutuklanmışlardı.

01 Ekim 2020 Perşembe 16:34
Tır dorsesi içinde gelen Suriyeli 7 kişiye birer gün tutukluluk!
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Mağusa Haber Ajansı

Covid-19 tedbirleri gereği 7 kişi karantina ya alınmaları ve yapılan PCR testlerinin de çıkmaması nedeniyle bugün 1.10.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yapılacak duruşmaları iddia makamının talebi ve yargıç Çiğdem Güzeler’in izin vermesi sonucu gıyaplarında yapılarak 7 zanlıya birer gün tutukluluk emri verildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Gökhan Yıldırım, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Zanlıların 30.9.20 tarihinde Toros isimli gemi ile şoförsüz bir tır dorsesi içerisinde muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptıklarını ve devamında Lefkoşa istikametine yola çıktıklarını belirten PM Yıldırım, tır şoförünün yolculuk esnasında aldığı bilgi ışığında durumdan polisi haberdar ettiğini söyledi.

Alınan ihbar üzerine ayni gün konu aracın Lefkoşa girişinde din sitesi önünde bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu, yapılan aramada dorse içerisine gizlenmiş Suriye uyruklu 7 kişinin tespit edildiğini söyleyen PM Yıldırım, muhaceret kaydı olmadan KKTC’ye giriş yaptıkları belirlenen 7 kişinin tutuklandıklarını söyledi.

Zanlılara 7 günlük karantina süresinin başlatıldığına ve PCR testleri yapıldığını, bu nedenle mahkeme huzuruna getirilemediğine dikkat çeken PM Yıldırım, alınacak ifadeler yanında ihraç edilmeleriyle ilgili işlem başlatıldığını belirttikten sonra aleyhlerinde birer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli
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