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Tır dorsesi içerisinde KKTC’ye giriş yapan suriyeli 10 mülteci bir ikametgâhta yakalandı

Tır dorsesi içerisinde KKTC’ye giriş yapan suriyeli 10 mülteci bir ikametgâhta yakalandı

28 Eylül 2019 Cumartesi 19:29
Tır dorsesi içerisinde KKTC’ye giriş yapan suriyeli 10 mülteci bir ikametgâhta yakalandı

27.9.19 tarihinde Gazimağusa limanına gelen Viya Famagusta isimli gemi ile gelen bir tır aracın dorsesinde gizlenen Suriye uyruklu 10 erkek mülteci polisin düzenlediği operasyon sonucu ayni gün Gazimağusa’ da bir ikametgâhın ambar odasında tespit edilerek tutuklandılar.

Mültecilere yardımcı olmak suçundan İbrahim Özdemir (E-32) de tespit edilerek tutuklandı.

 Adı edilenlerin muhaceret kontrollerinin yapılmadan KKTC ye girişlerine yardımcı olduğu nedeniyle Gazimağusa sakini İbrahim Özdemir ( E-32) de polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

11 zanlı bugün 28.9.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Raif Safa olgularla ilgili verdiği şahadetinde, 27.9.19 tarihinde saat 10.30 raddelerinde, Gazimağusa limanına gelen Viya Famagusta isimli yük gemisi içerisinde bulunan tuz yüklü bir tır dorsesine gizlenen zanlıların muhaceret kontrolü yaptırmadan KKTC ye giriş yaptıklarını aktardı. Aynı gün alınan bilgi ışığında temin edilen arama müzakeresi tahtında Gazimağusa sakini Şeyho Özdemir’in Gazimağusa’daki ikametgâhında 16.50 – 17.20 saatleri arasında arama yaptıklarını ve ikametgâhın arka avlusunda ambar odasında zanlı 10 mülteciyi tespit ettiklerini belirten Safa yapılan kontrolde zanlıların muhaceret işlemleri yaptırmadan KKTC ye giriş yaptıklarının tespit edildiği cihetle tutuklandıklarını aktardı.

Tahkikat memuru şahadetine devamla yapmış olduğu tahkikatta zanlıların liman çıkışından bulundukları ikametgâha getirilmelerine yardımcı olduğunu tespit ettiği zanlı 11 İbrahim Özdemir’i de aynı gün tutukladığını belirterek olaydan haberdar olmayan ikametgâh sahibi hakkında bir işlem yapmadığını aktardı.

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İddia makamı adına hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler’ in sorduğu sorulara cevap veren Safa, tuz yüklü tır sahibi ve zanlı 11 İbrahim Özdemir’e yardımcı olan bir şahsın da aranmakta olduğunu, kimliklerinin tespit edildiğini ve henüz bulunamadıklarını belirtti. Zanlıların 2 araçla limandan çıkarıldıklarına vurgu yapan Safa zanlı 1 ve 2 nin gönüllü ifade verdiklerini, kendilerine yardımcı olan zanlı 11’ ve aranmakta olan diğer kişiyi gösterilen resimlerden teşhis ederek tanıdıklarını belirtti.

Safa savcının bir diğer sorusuna karşılık verdiği cevapta zanlı 11 in ifade vermediğini sadece yapmış olduğu beyanda zanlıların tır şoförü tarafından getirildiğinden haberdar olduğunu ancak olayla ilgisi olmadığını yönünde beyanı olduğunu aktardı.

Tahkikatın henüz yeni olduğuna ve aranan şahısların bulunduğuna vurgu yapan tahkikat memuru Safa zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti,

Şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Tutku Cantaş zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 28.09.2019 19:38
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