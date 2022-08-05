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Tır dorsesi arkasında ülkeye kaçak girdi, hırsızlık yaptı

Geceleyin Ev Açma, Sirkat suçlarından tutuklanan ve ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Hasan Soyal ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ağustos 2022 Cuma 14:09
Tır dorsesi arkasında ülkeye kaçak girdi, hırsızlık yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Geceleyin Ev Açma, Sirkat suçlarından tutuklanan ve ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Hasan Soyal ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis zanlının Hasal Soyal’ın Geceleyin Ev Açma Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 26.07.2022 tarihinde saat 03.25 raddelerinde Lefkoşa'da ikamet etmekte olan A.O’nun telefoniyen Lefkoşa Adli Şubeyi aradığını ve evine hırsız girdiğini bildirip olay mahalline bir polis ekibinin gelinmesini istediğini anlattı. Polis, aynı gün bir polis ekibi alınan bilgi üzerine olay mahalline hareket ettiğini ve olay yerine gittiği sırada zanlı Hasan Soyal’ın (E-17) Lütfi Biberoğlu Sokak üzerinde şüpheli bir vaziyette yol kenarında yürüdüğü bir sırada tespit edip yapılan üst ikametgâhından sirkat ettiğine inanılan 2.240 TL ve 605 Euro nakit para bulunup, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 860 sterlin, 17 bin TL nakit para, 1 adet pense, demir kesme makinesi, cam kesmede kullanılan bir alet, altın kol saati ve 5 taş yüzüğün bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının yine bir eve girip, 2 bin 500 TL, 500 Euro, altın kol saati ve 58 bin 800 TL değerinde olan ziynet eşyalarını çaldığını belirtti. Polis, meselenin tahkikatının, yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye girişinin olamadığının görüldüğünü ve bu hususla da kendisinden izahat istediğinde ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan bir tır dorsesi arkasında girdiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikâr olduğundan zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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