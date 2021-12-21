Tır aracında uyuşturucu bulunan zanlıya 7 gün ek tutukluluk

(21-12-2021...MHA) 17.12.21 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Dipkarpaz gemisi ile Gazimağusa serbest limana gelen ve bir nakliyat şirketine ait A. E isimli şahsın kullanımındaki SD 493 plakalı tır içerisinde narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı Ricky isimli detektör köpek ile birlikte yapılan aramada, detektör köpeğin tepki vermesi üzerine aracın torpido gözünde bir sigara paketi içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra tır şoförü tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 21.12.21 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olguları aktarmak üzere polis memuru Erkan Çelik’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, 17.12.21 tarihinde Türkiye’ den Dipkarpaz gemisiyle gelen ve bir şirkete ait eşyaları taşıyan Tır içerisinde detektör köpeği Ricky ile birlikte yapılan aramada, Ricky’ nin tepki vermesi üzerine aracın torpido gözünde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, emarelerin hafta sonu olması nedeniyle pazartesi günü incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ancak henüz bir rapor temin edilemediğini söyleyen polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Polisin talep ettiği süreyi savcının 7 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)