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Tır aracın torpido gözünde 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde tespit etti

19 Aralık 2021 Pazar 12:32
Tır aracın torpido gözünde 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde tespit etti

(18-12-2021...MHA) 17.12.21 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Dipkarpaz gemisi ile Gazimağusa serbest limana gelen ve bir nakliyat şirketine ait A. E  isimli şahsın kullanımındaki SD 493 plakalı tır içerisinde narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı Ricky isimli detektör köpek ile birlikte yapılan aramada, detektör köpeğin tepki vermesi üzerine aracın torpido gözünde bir sigara paketi içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra tır şoförü tutuklandı.

Zanlı bugün 18.12.21 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Gökova’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, 17.12.21 tarihinde Türkiye’den Dipkarpaz gemisiyle gelen ve bir şirkete ait eşyaları taşıyan Tır içerisinde detektör köpeği Ricky ile birlikte yapılan aramada, Ricky’ nin tepki vermesi üzerine aracın torpido gözünde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, emarelerin hafta sonu olması nedeniyle pazartesi gün incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadelerin de olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatının devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 19.12.2021 13:59
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