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Timothy Olawaseye Abayomi'ye 8 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Timothy Olawaseye Abayomi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:49
Timothy Olawaseye Abayomi'ye 8 gün daha tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlı Timothy Olawaseye Abayomi’nin "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından huzurda bulunduğunu belirtti.

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Polis, 19.01.2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Küçükkaymaklı'da faaliyet gösteren Moonstar isimli döviz bürosu içerisinde Zanlı Timothy Olawaseye Abayomı’nin tasarrufunda bulundurduğu sahte 1000 Amerikan Dolarını konu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün 18.00-18.30 saatleri arasında bahse konu suçlardan dolayı zanlının ikametgahında mahkeme emri gereği huzurunda yapılan aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının karantinada olduğunu ve cep telefonunun incelemesinin sürdüğünü söyleyerek, 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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