Ters yön operasyonunda yakalanan 5 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen ters yön operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 03.12.2022 tarihinde, saat 11.45 sıralarında, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi Mevkiinde, trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç

sürücüsü Kingsley Chisom Ojobo’nun aracında ve üzerinde yapılan aramada 452 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlının uyuşturucu maddeyi Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in Lefkoşa’da birlikte kaldığı evden aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Lefkoşa’da Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in evinde arama yapıldığını,292 gram hintkeneviri ve 13 gram bonzai ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, operasyon esnasında Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in evine gelen Dieng Mor ile Nhawen Ayodele’nin aracında da arama yapıldığını belirtti.

Polis, Dieng Mor’un tasarrufunda 497 gram hintkeneviri,50 gram bonzai, Nhawen Ayodele’nin tasarrufunda ise 3 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, operasyonda ele geçirilen tüm emarelerin analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi. Polis memuru, mesele ile bağlantılı bir şahsın arandığını, şu anda tutuklu bulunan 5 zanlının aranan şahısla bağlantısının olduğunu açıkladı. Polis, 5 zanlının cep telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Polis memuru, ayrıca kamere görüntülerinin de incelendiğini ifade ederek, şu ana kadar 5 kişiden ifade aldıklarını, sorgulanacak başka şahıslar olduğunu belirtti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.