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Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen ters yön operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

23 Aralık 2022 Cuma 22:58
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

(Kamalı Haber) - Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen ters yön operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı yeniden  mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 03.12.2022 tarihinde, saat 11.45 sıralarında, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi Mevkiinde, trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Kingsley Chisom Ojobo’nun aracında ve üzerinde yapılan aramada 452 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlının uyuşturucu maddeyi Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in Lefkoşa’da birlikte kaldığı evden aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Lefkoşa’da Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in evinde arama yapıldığını,292 gram hintkeneviri ve 13 gram bonzai ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, operasyon esnasında Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in evine gelen Dieng Mor ile Nhawen Ayodele’nin aracında da arama yapıldığını belirtti.

Polis, Dieng Mor’un tasarrufunda 497 gram hintkeneviri,50 gram bonzai, Nhawen Ayodele’nin tasarrufunda ise 3 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılığı olmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların davasında hazır olması makası ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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