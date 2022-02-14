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Teniecki cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen başkasının kimliğine bürünme suçundan tutuklanan Plenise Teniecki bugün mahkemeye çıkarıldı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 20:48
Teniecki cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen başkasının kimliğine bürünme suçundan tutuklanan Plenise Teniecki bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Lambasuyucu, Plenise Teniecki’nin 31.01 2022 tarihinde Lokmacı Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını, 02-2022 tarihinde Girne Turizm limanından Ernestine Tekweh Engwarı adına düzenlenen pasaportla çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlının Türkiye’ye alınmadığını ve KKTC’ye geri gönderildiğini ifade etti. Girne Limanı’a geri dönen zanlının muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde Ernestine Tekweh Engwarı olmadığının tespit edildiğini ifade eden polis, zanlının bir gönüllü ifade vermiş olup konu pasaportu Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde Lefkoşa'da yol kenarında bulduğunu, kendi pasaportunun güneyde mülteci ofisinde olmasından dolayı böyle bir yol seçtiğini, iş bulamadığı için bazı arkadaşlarının kendisine bu yolu gösterdiğini söylediğini aktardı. Lambasuyucu, yapıla soruşturmada zanlının 26 Eylül 2021 tarihide öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığını, daha sonrasında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan kaçak yollarla GKRY'ye geçtiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis,

“Zanlının kullanmış olduğu İsviçre pasaportunun emare olarak zapt edilmiş olup PGM Sahtecilik şubesinden temin edilen bilgide pasaportun orijinal olduğu tespit edilmiştir.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra aynı gün GKRY'ye geçtiğini belirtmiş olup yapılan soruşturma neticesinde herhangi kamera görüntüsü tespit edilememiş olup KGS'yeden bu konuyla ilgili yapılan soruşturmadan rapor beklenmektedir” dedi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Plenise Teniecki
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