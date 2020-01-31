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Temir tutuksuz yargılanacak

Müstahdemi olduğu Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İbrahim Temir teminata bağlanmak üzere bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Temir tutuksuz yargılanacak

Müstahdemi olduğu Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İbrahim Temir teminata bağlanmak üzere bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Ocak 2020 Cuma 16:37
Temir tutuksuz yargılanacak

Temir tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Müstahdemi olduğu Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İbrahim Temir teminata bağlanmak üzere bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, 24.01.2020 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve işletmeciliğini Hasan Yontucu’nun yaptığı Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinin müstahdemi olan zanlı İbrahim Temir’in müşterilerden tahsil etmiş olduğu 3.650 TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiğini belirtti. Polis, 27.01.2020 tarihinde zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 31.01.2020 18:35
Anahtar Kelimeler:
Hasan YontucuAltınçekiç Rot Balance
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