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Teminatla tutuksuz yargılanacak

Alsancak’ta meydana gelen hırsızlıkla ilgili tutuklanan Mehmet Kavaz mahkemeye çıkarıldı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 18:31
Teminatla tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta meydana gelen hırsızlıkla ilgili tutuklanan Mehmet Kavaz mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yaşar Pöge olguları aktardı.

Pöge, 31.03.2022 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, zanlının Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaatın şantiye alanı içerisinde muhafaza edilen ve toplam değerleri 16 bin TL olan, yarım ton 14’lük inşaat demirini kullanımında bulundurduğu araca yükleyerek çaldığını söyledi. Polis, zanlının olay yerinden ayrılırken şantiye sorumlusu tarafından fark edildiğini, zanlının bu nedenle aracı hızlı bir şekilde sürdüğünü ve bu esnada inşaat demirlerinin şantiyenin çıkışındaki toprak yola döküldüğünü açıkladı. Polis, zanlının 04.00 sıralarında Metehan’dan çıkış yaptığını ifade etti. Polis, zanlının 1 Nisan tarihinde tekrar giriş yaparken Metehan’da yakalandığını ifade etti.  Pöge, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini, askıda meselesi olmadığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet KavazDemir
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