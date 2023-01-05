banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: "Giderleri kısıp, gelirleri artırarak söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz”
En önemli sorunlardan biri kanalizasyon
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda trafik kazası
Aracıyla takla atan sürücü hastaneye...
Sol kapışır UBP kazanır…
Sol kapışır UBP kazanır…
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
banner404

Teminatla tutuksuz yargılanacak

Çalıştığı şirketin hesap bilgilerini ve cep telefonunu zimmetine geçiren zanlı Mehmet Sedat Doğan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ocak 2023 Perşembe 15:03
Teminatla tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalıştığı şirketin hesap bilgilerini ve cep telefonunu zimmetine geçiren zanlı Mehmet Sedat Doğan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mahmut Borucu, zanlı Mehmet Sedat Doğan’ın Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırı Hareket ve Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Mehmet Sedat Doğan’ın ithalat uzmanı olarak  çalıştığı Metkin LTD’e ait bilgileri, yetkisi olmadığı halde  kendi e-mailine göndererek,  Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırı Hareket suçunu işlediğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının şirkete ait cep telefonunu işten ayrılmadan önce şirkete teslim etmeyerek, sirkat ettiğini belirtti. Polis, konu cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunup, emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını  belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Resim paylaşmak suretiyle av yasasına aykırı hareket
Resim paylaşmak suretiyle av yasasına aykırı hareket
Girne'de Perfect Garden'da yangın
Girne'de Perfect Garden'da yangın
Trafik denetimlerinde 241 sürücü aleyhine yasal işlem, 13 araca trafikten men...
Trafik denetimlerinde 241 sürücü aleyhine yasal işlem, 13 araca trafikten men...
Polisten uyuşturucu operasyonu!
Polisten uyuşturucu operasyonu!
42 yaşında hayatını kaybetti
42 yaşında hayatını kaybetti
Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7 gün daha tutuklu
Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7 gün daha tutuklu
Polisten kaçan uyuşturucu zanlısının tutukluluğu 7 gün uzatıldı
Polisten kaçan uyuşturucu zanlısının tutukluluğu 7 gün uzatıldı
Lefkoşa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!
32 yaşında yaşamına son verdi
32 yaşında yaşamına son verdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim