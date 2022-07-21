banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hüseyin Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Hüseyin Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Üç bölgede yangın
Üç bölgede yangın
Evinde tabanca bulunan şahıs tutuklandı
Evinde tabanca bulunan şahıs tutuklandı
Kıb-Tek raporu hazır çoğu hapis yatacak!
Kıb-Tek raporu hazır çoğu hapis...
52 yaşında hayatını kaybetti
52 yaşında hayatını kaybetti
banner404

Teminatla tutuksuz yargılanacak

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Sahte Belge Düzenleme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Para (Eşya) Temini" suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Alan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 16:24
Teminatla tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Sahte Belge Düzenleme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Para (Eşya) Temini" suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Alan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Esra Kasap olayla ilgili bulguları aktardı. Kasap huzurda bulunan zanlı Hüseyin Alan’ın 11 Mart 2019 tarihinde KKTC Başsavcılığı tarafından gönderilen soruşturmada; 25 Haziran 2018 tarihinde zanlının direktörü olduğu KKTC' de faaliyet gösteren Tanglewood Company Ltd. adına açılan banka hesabına Mısır'dan gelen 11,933 Euro para ile ilgili dolandırıcılık şüphesiyle İstanbul İl emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından bir soruşturma başlatıldığı, konu ile ilgili tahkikat yapılmasının talep edildiğini söyledi. Polis yürütülen tahkikatta ve temin edilen şikayetçi ifadesinden zanlının işletme hesabına gelen paranın, aslında Mısır da bulunan Delta Spare Parts isimli şirketten İstanbul Fiat Otomativ Sanayi Ltd. şirketi arasındaki oto parça alımı ile ilgili olduğu, konu iki işletme arasında yapılan Mail yazışmaları ve düzenlenen Proforma Fatura bilgilerinin ele geçirilerek alıcı bilgilerinin değiştirilip, Proforma Fatura Sahtelendikten sonra zanlının işletmesi olan Tanglewood Company Ltd. hesapları alıcı hesap gibi gösterilmek suretiyle 11,933 EURO Sahte Davranışla hesabına aktarıldığının tespit edildiğini mahkeme aktardı.

Polis memuru Esra Kasap zanlı Hüseyin Alana’dan 21 Temmuz 2022 tarihinde konu para ile ilgili izahat istenince "Bu paranın 10.000 kusur Euro civarında miktarını "John" isimli birine borç vermiştim onun karşılığıdır. Geriye kalanını "Adem" isimli şahıs ile John'a geri gönderecektim" beyanında bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini ancak tahkikata olumsuz yönde etki edemeyeceğini belirterek ileride görülebilecek davasında hazır bulunmasının sağlamak için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan'dan 600 Bin Euro ile girdi tutuklandı
Ercan'dan 600 Bin Euro ile girdi tutuklandı
35 ve 33 yaşındaki iki kişinin ölüm sebebi açıklandı
35 ve 33 yaşındaki iki kişinin ölüm sebebi açıklandı
39 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
39 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Ev açma suçundan cezaevine gönderildi...
Ev açma suçundan cezaevine gönderildi...
Hüseyin Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hüseyin Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı
3'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
3'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
Yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim