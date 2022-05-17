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Teminatla tutuksuz yargılanacak

Gümrüksüz mal tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Özkolacı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Mayıs 2022 Salı 13:18
Teminatla tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gümrüksüz mal tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Özkolacı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mustafa Özkolacı’nın Gümrüksüz mal tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 10.05.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Kırklar’da bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde zanlı Mustafa Özkolacı’nın kullanımındaki ford transit marka araç içerisinde Güney Kıbrıs’dan gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tahmini 3 bin 160  kilo patatesin tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 7 bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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