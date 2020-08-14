Teminatı veremeyince cezaevine girdiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de şüphe üzerine üst ve araçlarında yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunan Zafer Özkaracan ile Hakan Görrmüş bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Haklarında verilen teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar 2 ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

11 Ağustos 2020 tarihinde, polis tarafından şüpheli görülen zanlıların arabasında arama yapılmış ve park halindeki araçtan 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 sarma sigara bulunmuştu. Zanlılar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmış ve soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluklarına karar verilmişti.

TEMİNAT KARARI

Son duruşmada zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti. Mahkeme, her zanlı için iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlıların 5 bin lira nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.