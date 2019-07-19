Teminata bağlandılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Burak Çetin’i zorla kaçırıp darp edip soyan Halil İbrahim Culfa ile Eren Zeytuncu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis Mehmet Davulcu, zanlıların Girne’de 26 Haziran’da meydana gelen “soygun, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı ve uyuşturucu madde tasarrufu, zorla alıkoyma ve ciddi darp, yasa dışı sanal bet” suçlarından tutuklandıklarını belirterek, evlerinde yapılan aramada yasa dışı bahisle ilgili kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların evinde yapılan aramada iki bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 hard disk, 4 USB bellek bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların dört ayrı sanal bet sitesine call center hizmeti verdiklerine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Zanlıların Girne’de meydana gelen soygun, darp, uyuşturucu, patlayıcı madde tasarrufu, ciddi darp suçlarından da tutuklandıklarını kaydeden polis, soruşturmanın bittiğini belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Seran Bensen, huzurundaki şahadeti tezekkür ederek, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadıyla ülke haricine çıkmaktan men edilmelerine, tüm pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmelerine, 15 bin nakdi teminat yatırmalarına ve haftada iki gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmalarına emir verdi.

Zanlı Zeytuncu’nun uyuşturucu meselesinden methaldar olmadığını değerlendiren Bensen, zanlı Culfa’nın KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100 bin TL’lik, zanlı Zeytuncu’nun ise KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.