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Teminat talebi kabul görmedi

Ercan Hava alanından tasarrufundaki sahte dolarlar ile çıkış yapmak isterken tutuklanan zanlı Kenan Dudioğlu teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 15:00
Teminat talebi kabul görmedi

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olayla ilgili bulguları aktardı. Debreli, zanlı Kenan Dudioğlu’nun 1 Ocak 2022 tarihinde, saat 18:45'de, Ercan havaalanı yolcu çıkış salonunda kale 12 diye bilinen x-ray cihazında, tasarrufunda sahte olan 5 adet her biri 50 Abd doları olan banknotlar ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

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Polis zanlının ayni gün mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini, zanlının KKTC'de bulunduğu 29 Aralık 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında gittiği tüm yerlerin araştırıldığını ve Zanlının sahte olan paraları tedavüle sürmediğinin tespit edildiğimi mahkemeye aktardı.

Polis memuru Debreli, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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