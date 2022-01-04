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Telefonla dolandırıcılık olayında Türkiye polisi ile irtibata geçildi

Telefon ile birçok kişiyi arayarak dolandıran zanlılar Harun Sırakaya, Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan’ın tutukluluk süresi uzatıldı. Harun Sırakaya’nın hücrelerdeki bir tutuklunun pozitif çıkması nedeniyle temaslı olduğundan tutukluluk talebi gıyabında yapıldı.

04 Ocak 2022 Salı 13:02
Telefonla dolandırıcılık olayında Türkiye polisi ile irtibata geçildi

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, Zanlı-1 Harun Sırakaya, Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu ve Zanlı-3 Kenan Aslan’ın Lefkoşa'da meydana gelen Hile ile Sirkat meselesi ile ilgili methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 22.12.2021 tarihinde saat 14.20 raddelerinde Gönyeli'de Kanun Sokak üzerinde, henüz tespit edilemeyen konu şahıs veya şahısların kullanımında bulunan 05528226749, 05526503981, 05464040834 çağrı numaralı hatlardan Lefkoşa'da sakin Hasan Akça’nın (E-70) kullanımında bulunan 05338610161 çağrı numaralı hattını arayarak kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıtıp FETÖ teror örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle Hasan Akça ile konu adreste buluşup adı edilenden hile ile 15.000 STG nakit parayı sirkat ettiğini anlattı.

Polis, 23.12.2021 tarihinde Zanlı-1 Harun Sırakaya’nın tasarrufunda 12.000 STG nakit para ile Ercan Havalimanından çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturmada konu parayı nerde bulduğu ile ilgili tutarlı bir açıklama yapmadığın ve zanlı-1 Harun Sırakaya 'nın cep telefonunda mahkeme emri ile yapılan incelemede Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu'na ait 05338251189 numaralı hattı ile olay günü, olay anından önce ve sonra telefon görüşmesi olduğu tespit edildiğini anlattı.

Polis, yine aynı gün Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu Güzelyurt'taki ikametgâhında tespit edilmiş olup mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı 2’nin ifadesi ışığında zanlı 1’den 2 bin 500 sterlin aldığını ve 24 bin 750’ye bozup, evindeki kuyuya attığını itiraf ettiğini ve paranın kuyudan çıkarılarak emare alındığını söyledi.

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Polis, Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu’nun vermis olduğu sözlü beyanında: Güzelyurt'ta önceden tanıdığı ve birlikte iş yaptığı Zanlı-3 Kenan ASLAN isimli şahsın kendisini telefonda arayarak, Kirvesi olan Zanlı-1 Harun SARIKAYA (05488772291) isimli bir şahsın Türkiye'den KKTC'ye geleceğini, kendisinin Güzelyurt'tan alıp herhangi bir yere yerleştirmesini istediğini ve Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu’nu 22.12.2021 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Güzelyurt terminalinde Zanlı-1 Harun SIRAKAYA ile buluşup adı edileni Güzelyurt hotele götürdüğünü beyan ettiğini anlattı.

Polis, aynı gün Zanlı-3 Kenan Aslan, Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu'nu telefonda arayıp Lefkoşa'ya gidip gitmeyeceği konusu ile ilgili soru sormasına müteakip, Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu’nun Lefkoşa'ya gideceğini söylediğini belirtti.

Polis, “Bunun üzerine Zanlı-3 Kenan ASLAN, bir tanıdığından para alacağını Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu’ na söyleyip, alacağını alması için adı edileni olay yeri olan Gönyeli Kanun sokak adresine gönderip müşteki Hasan AKÇA ile buluşmasını sağlayıp kahverengi zarf içerisinde bulunan 15.000 stg nakit parayı aldırmıştır” dedi.

Polis, aynı gün Zanlı-2 Elmaz Karamanoğlu’nun bahse konu parayı aldıktan sonra Gönyeli 'den Güzelyurt'a geri dönüp Güzelyurt hotele gidip bahse konu parayı Zanlı-1 Harun Sırakaya'ya teslim ettiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ve bu olayın toplumumuzda büyük bir infial yarattığını belirtti.

Polis, zanlıların telefonlarına data incelemesi yapıldığını, aranan bir şahıs ile ilgili Türkiye Polisi ile irtibata geçildiğini söyleyip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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