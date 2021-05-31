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Telefonda taciz etti

Girne’de meydana gelen cinsel taciz meselesiyle ilgili tutuklanan Salih Karcı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
Telefonda taciz etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen cinsel taciz meselesiyle ilgili tutuklanan Salih Karcı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 28 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Girne’ de, zanlının cep telefonundan whatsapp uygulaması üzerinden yaklaşık 2 ay evvel ayrılmış olduğu eski kız arkadaşı S. K’nin telefonuna  hakaret içerikli mesajlar attığını söyledi. Polis, zanlının eski kız arkadaşının çocuklarına yönelik de cinsel içerikli mesajlar attığını ifade etti.

Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak hakkında bir güm tuıtukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının ülkede çalışma izniyle kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın bittiğini belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspatı vücut yapması şartı ile zanlıyı teminata bağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Salih Karcı
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