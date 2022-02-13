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Telefonda küfür edip taciz etti

Lefkoşa'da meydana gelen "Telefonda tacizlik”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, ile “İtale-i lisan" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berekat Göl mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Şubat 2022 Pazar 16:06
Telefonda küfür edip taciz etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'da meydana gelen "Telefonda tacizlik”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, ile “İtale-i lisan" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berekat Göl mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren  polis memuru Alparslan Yavuz, zanlı Berekat Göl’ün “Telefonda tacizlik”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, ile “İtale-i lisan" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Yavuz, zanlının 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 23.00 raddelerinde baldızının çocuğunun çocuğuna vurduğu gerekçesiyle ayrı yaşamakta olduğu eşi S.G’yi  telefonla arayarak küfür edip telefonda taciz ettiğini belirterek, zanlının daha sonra müştekinin kaldığı ikametgaha gidip kapıyı elleri ve ayaklarıyla tekmeleyerek uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu kaydetti. Zanlının kapıya vurduğu sırada bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığını dile getiren Yavuz, daha sonra söz konusu ikametgah içerisinde kalmakta olan eşine, baldızına ve bacanağına küfürler savurarak “İtale-i lisan” suçunu işlediğini ifade etti. Yavuz, zanlının 13 Şubat 2022 tarihinde, derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında zanlının ülkedeki statüsünün araştırılacağına ve alınacak ifadelerin söz konusu olduğuna dikkat çeken Yavuz, serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı da söz hakkı alarak, telefonla aradığını ama küfür olaylarını karşı tarafın başlattığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının aleyhine 2 günlük tutukluluk emrini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Berekat Göl
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