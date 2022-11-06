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Telefon hırsızına 3 gün tutukluluk

Lefkoşa Kermiya’da bir market içerisinde çalınan telefon ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Iona Panagiotis mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Kasım 2022 Pazar 16:04
Telefon hırsızına 3 gün tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Kermiya’da bir market içerisinde çalınan telefon ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Iona Panagiotis mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlı Iona Panagiotis’in 15 Haziran 2022 tarihinde saat 15.40 raddelerinde Lefkoşa Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren Okut isimli market içerisindeki raf kısmında bulunan Lefkoşa’da sakin H.E’ye ait  865086051961343 imei numaralı Poco x3 pro marka siyah renk üzerinde gri renk kılıf olan cep telefonunu zanlının çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve hakkında polis şikayet yapıldığını söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının aranan kişi olarak kaydedildiğini ve zanlının 5 Kasım 2022 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereğince tutuklandığını ve çalınan telefonun tasarrufunda bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzibinin sürdüğünü ayrıca soruşturmanın da devam ettiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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